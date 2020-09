Elezioni comunali: il portavoce di comunità competente ha incontrato il candidato a sindaco Klaus Davi

18 Settembre 2020 14:12

Elezioni comunali: Rubens Curia, portavoce di comunità competente, ha incontrato Klaus Davi e i candidati al consiglio comunale della lista ‘Klaus Davi per Reggio’ Lina Lizzio e Nico Pangallo

Klaus Davi aveva accolto, per primo, l’appello di Comunità Competente, accettando di porre massima attenzione alla problematica della tutela della salute, tenuto conto che la Legge conferisce al Sindaco precise responsabilità in merito alla programmazione, al controllo e alla verifica delle attività espletate dai management delle Aziende Sanitarie. È stata l’occasione per analizzare e discutere di un importante sondaggio sulla “percezione” della sanità nei cittadini di Reggio, realizzato dal massmediologo con la collaborazione della società SPOT AND WEB. Dopo l’introduzione, del Dr. Nicola Pangallo, è intervenuta la presidente della Associazione Alzheimer Reggio, Lina Lizzio, che si è soffermata sulla carenza di Centri Diurni per pazienti Alzheimer e sulle gravi difficoltà quotidiane che incontrano le loro famiglie. I dati del sondaggio sono stati presentati dal portavoce di Comunità Competente, Dott. Rubens Curia che ha posto l’attenzione sulla grande richiesta di efficienza sanitaria che proviene dal territorio e sulla grave ripercussione sul “percepito” dei cittadini a causa delle importantissime mancanze strutturali, delle liste d’attesa troppo lunghe per una visita specialistica, delle difficoltà nell’accesso ai Pronto Soccorsi, degli ambulatori inadeguati, nonché della riduzione di personale sanitario.

“A fronte di grandi li miti strutturali e organizzativi, i cittadini hanno avuto modo di apprezzare, specialmente nella fase della Pandemia, l’impegno e il sacrificio di eccellenti operatori sanitari e hanno auspicato un dialogo sinergico tra comunità scientifica e società civile”, ha affermato il Dr. Curia che, in conclusione, ha preannunciato un incontro in cui sarà presentata in modo più dettagliato la ricerca. “Abbiamo ottimi professionisti che operano con difficoltà. Una volta eletto, alzerò la voce per tutelare i cittadini in merito ai diritti di salute negati e garantirò tutto il mio impegno verso una decisiva concertazione programmatica”, ha concluso il candidato sindaco, Klaus Davi.