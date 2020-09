Elezioni Comunali, Iracà (Klaus Davi sindaco): “Amo Reggio Calabria, con i suoi pregi ed i suoi difetti…”

17 Settembre 2020 17:54

Elezioni Comunali, Iracà: “sono sceso in campo come candidato a Consigliere Comunale nella lista Klaus Davi Sindaco, per implementare coraggiosamente un piano di sviluppo che coinvolgerà tutto il territorio e la comunità Reggina”

“Amo Reggio, con i suoi pregi ed i suoi difetti… sono sceso in campo come candidato a Consigliere Comunale nella lista Klaus Davi sindaco, per implementare coraggiosamente un piano di sviluppo che coinvolgerà tutto il territorio e la comunità Reggina. La prima mossa tattica è il rilancio del turismo, con il presupposto dello sviluppo di tutte le infrastrutture (aeroporto, porti turistici, strade)”. E’ quanto scrive in una nota l’Ing. Paolo Iracà. “Nel nostro Programma Amministrativo -prosegue– anche il rilancio del bergamotto (con l’enfatizzazione delle sue proprietà anticolesterolo e farmacologiche), lo sviluppo di percorsi enogastronomici, artistici, eventi sportivi e culturali (es. rilancio mediatico dei Bronzi), una scuola di moda “G. Versace”, la gestione e l’utilizzo dei tanti ettari di terreno coltivabile di proprietà comunale, finalizzata alla produzione d’eccellenza agricola e zootecnica, l’internalizzazione di tutti i servizi comunali, la riqualificazione delle aree degradate, ecc. Abbiamo elaborato vari temi di sviluppo per Reggio, passando anche dalla riqualificazione della formazione (attraverso sinergie che si attueranno con istituti ed università); abbiamo ascoltato i consigli degli imprenditori Reggini e dei Cittadini, durante la nostra campagna elettorale svolta interamente tra la gente”.