Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “se votate il compare poi non lamentatevi se la città rimane nella merda”

8 Settembre 2020 16:46

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “basta, ora non ci sono più alibi. Non ci sono più motivi per votare il compare. Questo sistema semi corruttivo e clientelare ha completamente fallito e il voto di scambio è un metodo che ha distrutto questa città”

“Basta, ora non ci sono più alibi. Non ci sono più motivi per votare il compare. Questo sistema semi corruttivo e clientelare ha completamente fallito e il voto di scambio è un metodo che ha distrutto questa città”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, candidato a sindaco di Reggio Calabria, ospite in diretta FB sulla pagina del giornalista Luigi Palamara, “L’Arciere”. Klaus Davi ha attaccato le logiche delle liste dei partiti tradizionali: “Non possono fare promesse. Questo tipo di meccanismo è inaccettabile, inoltre è monitorato dalla magistratura quindi molto rischioso. Non vi illudete, non avrete alcun vantaggio personale. Noi invece siamo liberi da questi meccanismi. Non facciamo promesse “elettorali” ma siamo sulle strade ad ascoltare tutti e garantiamo il nostro assoluto impegno per costruire una città diversa”.