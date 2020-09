Elezioni Comunali, Max Murolo (Klaus Davi per Reggio) punta sullo sport: “è uno strumento educativo ed insegna al rispetto delle regole” [INTERVISTA]

1 Settembre 2020 14:58

Elezioni Comunali, Max Murolo (Klaus Davi per Reggio) si rivolge agli elettori: “se si vuole il cambiamento si deve votare per noi”

Ai microfoni di StrettoWeb, il candidato nelle liste di Klaus Davi sindaco di Reggio Calabria, Max Murolo, rivolgendosi agli elettori, ha detto: “se si vuole cambiare bisogna votare per noi. Diciamo basta a chi ha governato per anni, noi siamo dalla parte dei cittadini onesti, dateci fiducia”. “Invito tutti a leggere il nostro programma elettorale – prosegue– in cui, in maniera dettagliata, spieghiamo ciò che vogliamo fare per la città. Io credo che sia fondamentale applicare le politiche sociali allo sport: urge una maggiore sinergia tra scuola, società sportive e comune, in quanto lo sport è uno strumento educativo importante ed insegna al rispetto delle regole”, conclude.