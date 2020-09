Elezioni Comunali Reggio Calabria, Giannetta: “basta guardare le condizioni della città per non rinnovare la fiducia a Falcomatà”

30 Settembre 2020 11:58

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Giannetta: “al ballottaggio scegliamo un futuro diverso per questa città. Minicuci ha dimostrato ovunque di saper fare grandi cose e lo dimostrerà anche qui”

“Basta guardare le condizioni di Reggio per non rinnovare la fiducia a Falcomatà”. Lo dichiara Domenico Giannetta, consigliere regionale di Forza Italia. “I motivi sono oggettivi, i cittadini avvertono quotidianamente il disagio di vivere in una città che non ha acqua nelle case e ha strade sommerse di rifiuti. I cittadini – continua Giannetta – vivono il disagio di una città irrisolta, guidata da un gruppo dirigente inadeguato che continua ad arrancare scuse. Noi chiediamo di guardare i fatti e di non lasciarsi accecare dai riflettori accesi ad orologeria in occasione degli eventi e delle inaugurazioni organizzate per pura propaganda elettorale. Chiediamo ai cittadini di non mettere la polvere sotto il tappeto, di guardare in faccia la realtà e avere il coraggio di cambiarla. La scelta del sindaco – sottolinea Giannetta – deve andare a chi ha la capacità di governare il futuro di Reggio. Non possiamo concedere un secondo tempo a chi ha già dimostrato di non saper governare. Dobbiamo impegnarci con tutte le nostre forze in questi ultimi giorni per parlare con le persone casa per casa, per far capire che votare Minicuci è importante ed è l’unico voto risolutore. Al ballottaggio – conclude Giannetta – scegliamo un futuro diverso per questa città. Minicuci ha dimostrato ovunque di saper fare grandi cose e lo dimostrerà anche qui”.