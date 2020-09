Elezioni Comunali Reggio Calabria, le FOTO del voto dei candidati a Sindaco

20 Settembre 2020 14:28

Elezioni Comunali Reggio Calabria, le immagini dei candidati a sindaco ai seggi durante il voto

I candidati a sindaco di Reggio Calabria si stanno recando alle urne per esprimere il voto per le elezioni comunali. Non potranno votare nè Nino Minicuci, candidato del Centro/Destra, nè Klaus Davi, in quanto residenti fuori città. Nella gallery a corredo dell’articolo, le immagini di Angela Marcianò, Giuseppe Falcomatà e Fabio Foti.