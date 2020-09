Elezioni Comunali, Santelli: “Forza Italia prima lista a Reggio e Crotone, stiamo guidando la coalizione con numeri straordinari e vinceremo entrambi i ballottaggi”

22 Settembre 2020 21:02

Santelli: “Forza Italia, sulla base dei dati attuali, dovrebbe essere il primo partito a Reggio Calabria e Crotone, gli unici due capoluoghi di provincia chiamati alle urne in queste elezioni Amministrative”

“Siamo di certo la prima lista della Calabria. Forza Italia, sulla base dei dati attuali, dovrebbe essere il primo partito a Reggio Calabria e Crotone, gli unici due capoluoghi di provincia chiamati alle urne in queste elezioni Amministrative. È un risultato straordinario che conferma la bontà del nostro progetto politico e l’ottimo stato di salute di un partito che vuole raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”. Così Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria. “In entrambi i casi – continua Santelli –, l’apporto di Forza Italia è stato fondamentale e ha permesso ai rispettivi candidati del centrodestra – Antonino Minicuci a Reggio e Antonio Manica a Crotone – di arrivare al ballottaggio. In merito a Crotone, inoltre, va rilevato che la seconda lista della coalizione è stata allestita da un consigliere provinciale di Fi. Sono certa che, sia a Reggio che a Crotone, il centrodestra riuscirà a vincere e a chiudere stagioni politiche del passato che si sono rivelate fallimentari”. “In tutti gli altri grandi centri chiamati al voto – aggiunge la coordinatrice regionale azzurra –, Forza Italia ha fatto di gran lunga la sua parte ed è stata premiata dal sostegno di migliaia di elettori. A Castrovillari siamo il primo partito della coalizione che sostiene Giancarlo Lamensa – al ballottaggio con più del 43% dei voti – e il secondo in assoluto in città. Anche a San Giovanni in Fiore, storica culla elettorale della sinistra, il nostro partito si attesta vicino all’8% e contribuirà in modo decisivo alla vittoria finale di Rosaria Succurro”. “Si tratta – spiega ancora Santelli – di dati entusiasmanti, superiori alla media nazionale e in linea con quelli registrati alle ultime elezioni regionali, quelle che hanno riportato il centrodestra al governo della Calabria dopo i 5 anni di amministrazione del Pd e della sinistra. I risultati che Fi ha ottenuto in quest’ultima tornata elettorale dimostrano la forza di un partito vitale e ancora determinante per le sorti dell’intero centrodestra. A tutti i nostri candidati va il mio ringraziamento più sincero. Avanti così, la Calabria è sempre più azzurra”.