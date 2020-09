Comunali Reggio Calabria, Fiamma Tricolore esalta Angela Marcianò: “non ci interessa se è di destra o di sinistra, ha già dimostrato di sapere amministrare la città” [FOTO e INTERVISTE]

10 Settembre 2020 20:42

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Fiamma Tricolore ha presentato la lista a sostegno di Angela Marcianò

Reggio Calabria – Tanto entusiasmo questa sera a piazza Duomo per la presentazione pubblica della lista di Fiamma Tricolore presso gli spazi esterni del locale “Al Clubbino”, alla presenza del candidato a sindaco. Angela Marcianò ha voluto rispondere ad alcune polemiche relative al MSI: “invito tutti ad essere più miti ed a moderare i toni, il nostro interesse si deve concentrare sul rilancio della città, diciamo no alle strumentalizzazioni. Si critichino i programmi e le idee senza fare riferimenti anacronistici”. “Il nostro progetto? C’è tanto entusiasmo per ciò che proponiamo agli elettori, stiamo dimostrando nei fatti di essere l’unica alternativa credibile“, conclude.

Giuseppe Minnella, capolista di Fiamma Tricolore, si dice entusiasta di Angela Marcianò: “è la persona giusta ed ha già dimostrato di saper amministrare la città. A noi non importa se è di destra o sinistra, a noi interessa la competenza e capacità di Angela. La nostra lista? E’ competitiva e composta da professionisti, impiegati e gente comune”.

Di seguito le video-interviste: