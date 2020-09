Reggio Calabria: domani incontro con Ernesto Siclari, candidato nella lista di Fratelli d’Italia

9 Settembre 2020 23:01

Domani si terrà un incontro con il candidato alle Elezioni Amministrative del Comune di Reggio Calabria nelle liste di Fratelli d’Italia, Avv. Ernesto Siclari

Domani giovedì 10 settembre 2020, alle ore 19:00, in via Bruno Buozzi, n. 17 di Reggio, si terrà un incontro con il candidato alle Elezioni Amministrative del Comune di Reggio Calabria, nelle liste di Fratelli d’Italia Avv. Ernesto Siclari Il candidato risponderà su tutte domande inerenti problematiche, soluzioni e idee per la nostra città. La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare. L’incontro sarà trasmesso in diretta Facebook sul profilo di Ernesto Siclari e sulla pagina Reggio 70.