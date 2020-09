10 Settembre 2020 21:11

Elezioni Comunali Reggio Calabria, la Democrazia Cristiana al fianco di Nino Minicuci: “pieno sostegno al candidato del Centro/Destra”

Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, a stretto giro c’è stato l’incontro a Reggio Calabria tra il candidato a sindaco del centrodestra Antonino Minicuci e la direzione regionale della Democrazia cristiana guidata dal segretario regionale Francesco Zoleo, accompagnato dal segretario provinciale della città metropolitana Giuseppe Marafioti, dal vicario regionale Ferdinando Celeste e dal segretario politico dell’area greca Luigi Marcianò. Presente anche Graziella Duca Arcuri, in qualità di presidente nazionale della Democrazia cristiana. Al suo fianco, c’era pure Caterina Paone. L’incontro, in vista dell’imminente appuntamento con le urne che vedrà l’endorsement della Dc calabrese per Minicuci, si è svolto in un clima di grande cordialità. Al centro, le non poche problematiche della città che si affaccia sullo Stretto. Soddisfatto del confronto a più voci, il segretario Zoleo, che ha espresso ammirazione per la grande preparazione tecnica di Minicuci nell’esposizione dei dati in merito alla situazione disastrosa delle casse comunali. Nella disamina, Minicuci ha sintetizzato, in maniera chiara ed esaustiva, i nodi che intende affrontare fin da subito. Dal canto suo, Zoleo, insieme al suo direttivo, ha ribadito a Minicuci pieno sostegno. Ma non è tutto. Infatti, durante l’incontro il segretario nazionale della Democrazia cristiana, Angelo Sandri, ha chiamato per un saluto. A conclusione della proficua mattinata, una stretta di mano e la promessa di un nuovo incontro per la prossima settimana.