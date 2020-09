Elezioni Comunali Reggio Calabria, il centrodestra in coro: “Reggini, andate alle urne. Operazioni di voto siano sicure”

18 Settembre 2020 17:06

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il centrodestra: “Domenica 20 e lunedi 21 settembre si decide il nuovo governo comunale della nostra città, una città estremamente sofferente e con numerosissime criticità da affrontare di petto e risolvere”

“La campagna elettorale è giunta al termine, siamo all’antivigilia di una votazione che riteniamo di vitale importanza per Reggio Calabria e i suoi cittadini. Domenica 20 e lunedi 21 settembre si decide il nuovo governo comunale della nostra città, una città estremamente sofferente e con numerosissime criticità da affrontare di petto e risolvere. Si tratta di una tornata elettorale storica e differente da tutte le altre, considerata la pandemia e le norme anti-Covid da rispettare. Invitiamo tutti i tutti i reggini a recarsi alle urne, esprimere democraticamente la loro intenzione di voto in base alle convinzione personale di ognuno”. E’ quanto scrivono in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. “E’ importante partecipare, con la propria preferenza, alla costituzione di quelli che saranno il consiglio comunale e il prossimo Sindaco di Reggio Calabria. La coalizione di centrodestra augura buon lavoro a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di voto, a chi sarà presente negli uffici elettorali, ai presidenti di seggio e rappresentanti di lista. Proprio per rispetto della democrazia e degli elettori che si presenteranno alle urne, sarà importante verificare scrupolosamente tutte le operazioni di voto, per limitare al massimo eventuali errori o difformità. I rappresentanti di lista del centrodestra parteciperanno con la dovuta attenzione e il massimo entusiasmo, accertandosi che tutte le operazioni si svolgano in maniera corretta. Auguri reggini, auguri Reggio Calabria. Che il domani ti possa sorridere”, conclude la nota.