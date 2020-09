Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “come primo atto proporrò il bergamotto come patrimonio Unesco” [VIDEO]

11 Settembre 2020 15:46

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Klaus Davi: “come primo atto proporrò il bergamotto come patrimonio Unesco. E la candidatura dei Bronzi che fine ha fatto?”

“Abbiamo il bergamotto, lo abbiamo solo noi, è sacrosanto. E faccio i miei complimenti a Luca Zaia aver ottenuto un simile riconoscimento per il Prosecco, cosa che fa onore alla sua amministrazione. Ma noi non saremo da meno: se diventerò sindaco di Reggio mi adopererò per candidare il Bergamotto a Patrimonio dell’Umanità – Unesco”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, candidato a sindaco di Reggio Calabria. “Il bergamotto è un’eccellenza assoluta, la quintessenza della regginità. È un prodotto imprescindibile della profumeria, utilizzato da grandi marchi come Guerlain, Chanel e Dior e protagonista di un video-racconto proprio della casa Dior. Noi dobbiamo promuovere la nostra città e con essa le sue eccellenze come questa e batterci batterci e ancora batterci per ottenere risultati“, sottolinea Davi. “Ci domandiamo che fine abbia fatto la candidatura dei Bronzi tanto pubblicizzata da precedenti amministrazioni? E’ andata in porto? Trattasi di una delle tante pratiche finite nel nulla magari perché non andava bene alle solite lobby di Catanzaro o Cosenza che Reggio Calabria potesse contare su un cosi importante e meritato riconoscimento?”, conclude.