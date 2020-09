Elezioni Comunali Reggio Calabria, Giovanna Arminio (#AmaReggio): “la politica abbia una visione per la costruzione del Bene Comune”

17 Settembre 2020 14:54

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Giovanna Arminio (#AmaReggio): “raccolgo l’appello del vescovo, la politica abbia una visione per la costruzione del Bene Comune”

“Da cattolica e come candidata al prossimo Consiglio comunale della nostra città, raccolgo l’invito che monsignor Morosini rivolge ai competitori di questa campagna elettorale affinché ciascuno di noi si interroghi su ciò che lo ha spinto a proporsi come possibile consigliere. Chiede il nostro vescovo: “Perché ti sei candidato? La tua è una vera passione per la città e per la res pubblica o sei sceso in campo solo per riempire una lista, soddisfare un impegno che avevi preso, fare un favore a qualche amico o sdebitarti per un favore ricevuto?; e poi “Per chi ti sei candidato? Quale idea, quale progetto, cosa c’è alla base della tua scelta? Quale contributo puoi dare alla città e al suo sviluppo? Verso quale fascia della popolazione pensi di poter indirizzare il tuo contributo amministrativo?”. E’ quanto scrive in una nota Giovanna Arminio, candidata nella lista #AmaReggio. “Una bella sollecitazione – prosegue– quella del nostro vescovo alla quale rispondo innanzitutto che la mia candidatura nasce all’interno di #AmaReggio, un laboratorio politico vivace, libero, identitario, radicato sul territorio. Non, quindi, un cartello elettorale creato per l’occasione ma una comunità di persone che hanno una precisa visione politica e valoriale della società. Mi candido perché #AmaReggio ha una visione della città che si sintetizza in tre punti precisi: municipalità, ambiente, opere pubbliche. Il nostro impegno intende riportare al centro dell’azione politica cittadina le periferie attraverso la creazione di Sei Municipalità dotate di deleghe e rappresentanza; vuole costruire una città “verde e gentile” grazie ad una visione non ideologia delle tematiche ambientali, particolarmente necessaria in una città in cui si è fatto scempio del territorio; si pone come obiettivo completare le opere pubbliche abbandonate e non finite, oltre al potenziamento delle infrastrutture, a partire dall’aeroporto quale mezzo strategico per attrarre le rotte turistiche. Mi candido perché #AmaReggio sostiene la candidatura a sindaco di Antonino Minicuci, l’uomo giusto al momento giusto, unica alternativa possibile avendo già dato prova altrove delle sue competenze. Di fronte allo scempio degli ultimi anni, le competenze e le esperienze di Minicuci saranno fondamentali per “aggredire” subito la macchina amministrativa per farla ripartire col piede giusto”.