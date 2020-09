Elezioni Comunali, Tripodi (FI): “a Reggio Calabria appuntamento con la storia”

30 Settembre 2020 11:51

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Tripodi (FI): “Domenica e Lunedì i reggini si troveranno davanti ad un appuntamento con la storia”

“Domenica e Lunedì i reggini si troveranno davanti ad un appuntamento con la storia. Sono certa conoscendo il loro senso civico e l’amore per la città che sceglieranno di voltare pagina. D’altronde l’offerta politica del centrodestra che propone, il nostro candidato Sindaco Nino Minucuci, rappresenta un’alternativa seria e credibile per il rilancio della città in tutti i suoi settori”. Lo dichiara Maria Tripodi deputato e Vice Coordinatore Regionale di FI Calabria, che prosegue: “ I colpi bassi che in maniera goffa la sinistra si sta impegnando a rifilare a Minicuci in questo rush finale di campagna elettorale, sono risibili e non serviranno a coprire l’inadeguatezza amministrativa e il crollo di fiducia già certificato dalle urne lo scorso 21 settembre.” La scelta di campo da fare è chiara tra chi ha ridotto al collasso Reggio e dunque non ha argomenti da spendere ( la sinistra) e chi invece ha un programma serio e preciso Minicuci che il solo scopo di rendere Reggio protagonista del Mediterraneo”.