Comunali Reggio Calabria, i DATI delle liste: testa a testa tra Forza Italia e Pd all’11%. Anche Klaus Davi supera la soglia di sbarramento [LIVE]

22 Settembre 2020 17:08

Comunali Reggio Calabria, lo scrutinio in diretta: i primi dati delle liste

Quando siamo a 67 sezioni scrutinate su 218, il quadro dei risultati del primo turno delle elezioni comunali di Reggio Calabria è sempre più chiaro: Falcomatà e Minicuci andranno al ballottaggio, con l’uscente che supera di poco il 36% e lo sfidante del centrodestra al 33%. Terzo posto per Angela Marcianò che è al 14%, poi Saverio Pazzano al 7,6% e Klaus Davi al 4,8%. Tutti questi candidati riuscirebbero – alla luce dei dati attuali – ad entrare in consiglio comunale (un seggio per Angela Marcianò, uno per Saverio Pazzano e uno per Klaus Davi), grazie al superamento del 3% anche da parte delle liste.

Restano fuori invece Fabio Foti con il Movimento 5 Stelle (2%) e i vari Tortorella, Putortì e Siclari, tutti con meno dell’1%.

Nelle coalizioni principali, spicca la sfida per il primo partito: se la giocano Forza Italia (11,51%) e Pd (11,27%). Nel centrodestra abbiamo Fratelli d’Italia all’8,5%, la Lega al 4,8% e sopra il 3% anche Cambiamo con Toti, Reggio Attiva e Minicuci Sindaco. Nel centrosinistra, invece, S’intesi al 4,8%, Innamorarsi di Reggio al 4,3%, Articolo Uno – Reggio Coraggiosa al 3,8%, Reset al 3,7%, Italia Viva al 3,3% e La Svolta al 3,0%.