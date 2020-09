Comunali Reggio Calabria, bagno di folla per Angela Marcianò: “basta con questo sistema, fa comodo a chi vive dell’emergenza e dei lavori in somma urgenza sulla pelle dei reggini” [FOTO e VIDEO]

14 Settembre 2020 20:37

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Angela Marcianò stasera a piazza Camagna ha risposto alle domande dei cittadini riscontrando grande partecipazione

“Sarai il Sindaco di tutti noi, grazie, continua così“: è uno dei tanti messaggi di stima e di affetto giunto questa sera sul palco di piazza Camagna ad Angela Marcianò, letteralmente avvolta da un bagno di folla per il suo evento pubblico in cui si è messa a disposizione delle richieste e delle curiosità di tutti i cittadini. Un evento partecipatissimo in cui la stessa candidata a Sindaco ha denunciato pubblicamente un gravissimo episodio di pornografia che ha subito proprio nelle ultime ore della campagna elettorale, prima di dare spazio alle domande dei cittadini accorsi numerosi da tutti i quartieri della città.

Angela Marcianò ha risposto entrando nel merito delle questioni, sui contenuti più sentiti dalla popolazione, con un particolare focus sul funzionamento della macchina amministrativa comunale. “Questo è un sistema che fa comodo a tanti che vivono nell’emergenza, che vivono di lavori in somma urgenza, a tanti che vivono e hanno bisogno che la stessa condotta idrica venga riparata 5 volte in due mesi. E io queste cose le dico, e non ho paura di dirlo. Le ho dette in faccia anche a chi è rimasto esterrefatto rispetto alla ferocia con la quale le ho dette. Se non ci liberiamo di queste paure, se non denunciamo questo sistema, se non diciamo che non è possibile che la stessa impresa intervenga 5 volte nello stesso tratto, non saremo mai una città civile, mai funzionerà nulla. E’ questo il problema, perchè se una condotta è riparata bene, non si deve riparare 5 volte. E’ chiaro, quindi c’è un motivo molto evidente che si supera soltanto se si ha il coraggio di dire le cose come stanno, soltanto se si ha il coraggio, come abbiamo fatto noi nel momento in cui eravamo ai Lavori Pubblici, di prevedere una commissione ispettiva per tutti i lavori di manutenzione dove, se viene fatto nuovamente lo stesso tipo di intervento, gli stessi funzionari comunali sono chiamati a rispondere personalmente. Non si potrà dire che c’è di nuovo da riparare, perchè bisognerà spiegare chi ha sbagliato. O l’impresa o chi vigila sui lavori, o chi ha indicato il lavoro da svolgere. Qualcuno sarà responsabile, ma non lo saranno più i cittadini“.