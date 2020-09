Comunali Reggio Calabria, Cannizzaro: “orgoglioso di Forza Italia primo partito in assoluto della città, trasciniamo il nostro Minicuci verso la vittoria per restituire competenza e capacità al servizio dei cittadini”

23 Settembre 2020 11:38

“Sono orgoglioso del risultato di Forza Italia, primo partito della prima città della Calabria: così dopo aver determinato il successo di Jole Santelli alla Regione liberando i calabresi dal malgoverno di Oliverio, faremo altrettanto al ballottaggio trascinando Minicuci alla vittoria che libererà i reggini dal malgoverno di Falcomatà”: lo afferma, in una nota, l’On. Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia. “Il risultato del nostro partito –prosegue- unica lista a superare l’11% in tutta la città, mi inorgoglisce particolarmente, anche considerando l’ottima affermazione di Reggio Attiva, lista civica nata da Forza Italia e subito protagonista con un consigliere comunale eletto e un’ottima performance elettorale. Stiamo letteralmente trascinando Nino Minicuci verso la vittoria, con piena convinzione rispetto alle doti tecniche, umane e professionali di un uomo capace e competente di cui Reggio ha disperatamente bisogno dopo sei anni di inefficienze nella pubblica gestione della città. A proposito di Falcomatà, tra Comuni e Regioni è l’unico candidato uscente che non è stato rieletto e questo la dice lunga rispetto a tutto quello che ha combinato in questi sei lunghi anni riducendo la nostra città in brandelli. Siamo pronti a raccoglierne il testimone per cambiare passo e restituire ai reggini ciò che meritano: competenza e capacità amministrativa per rilanciare la nostra splendida città”, conclude.