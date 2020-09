Comunali Reggio Calabria, l’Associazione Ethos spiega il sostegno a Klaus Davi: “con lui, contrasto incondizionato alla corruzione e alla ‘ndrangheta”

13 Settembre 2020 20:15

Comunali Reggio Calabria: la lettera aperta ai cittadini da parte del Presidente dell’Associazione Ethos

Il Presidente dell’Associazione Ethos Giuseppe Musarella ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una lettera aperta rivolta ai cittadini di Reggio Calabria:

Cittadini di Reggio Calabria,

come certamente avrete visto, letto ed ascoltato in quest’avvio di campagna elettorale 2020 per l’elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali, l’Associazione ha scelto di sostenere la candidatura di Klaus Davi a Sindaco di Reggio Calabria.

La scelta parte da lontano, quando nel maggio del 2019 Ethos è stata l’unica Associazione a sostenere pubblicamente la candidatura di Klaus a Sindaco di San Luca come strumento democratico di contrasto alla ndrangheta ed alla rassegnazione.

In quella circostanza, ha iniziato a prendere spontaneamente forma un vero è proprio “laboratorio” socio-politico fondato sull’etica del prossimo, sulla legalità e sul rifiuto incondizionato della masso-ndrangheta, qualsiasi forma essa assuma, elettorale compresa.

Un “laboratorio” culturale ove pionieristicamente, in un territorio come il nostro, si ritrovano persone libere ed indipendenti, ciascuna con la propria identità e storia, in grado di confrontare idee diverse ed addivenire comunque ad una unica e condivisa posizione comune, seppur con le dovute sfaccettature.

Insomma, un posto dove si fa Politica e non si discute di cariche o incarichi, ma di problemi e di soluzioni possibili.

Il primo concreto esperimento condotto da questo “laboratorio” è sotto gli occhi di tutti e può definirsi perfettamente riuscito: la lista “Klaus Davi per Reggio”, prima tappa di un lungo cammino che andrà ben oltre le prossime elezioni comunali. Ethos, insieme, ovviamente, allo stesso Klaus Davi ed a Nico Pangallo, ha partecipato a questo primo esperimento quando era ancora solamente un’idea, oggi concretizzatasi grazie al grande impegno organizzativo, amministrativo e politico di ciascuno.

Dei 5 candidati che, attraverso Ethos, stanno partecipando alle elezioni nella lista “Klaus Davi per Reggio” (questa è la denominazione della “nostra” lista), 2 sono diretta espressione del Direttivo dell’Associazione: Francesco PAVONE e Giovannina Patrizia RAINERI, i cui profili sono disponibili, insieme al programma che intendiamo realizzare, anche sul sito internet www.ethosrc.it.

Qualcuno potrebbe legittimamente chiedere per quale ragione sostenere una persona che non è di Reggio, visto che ci sono tanti concittadini in grado di rappresentare degnamente la Città.

La risposta è abbastanza evidente, se non si hanno pregiudizi ideologici o non si appartiene a consorterie varie: malgrado l’esistenza di tanti concittadini in grado di rappresentare degnamente la Città, a proporsi politicamente e ad essere conseguentemente votati ed eletti sono sempre quelli che hanno abbondantemente dimostrato disonestà, o collusione, o incompetenza o, nel migliore dei casi, inadeguatezza nel rappresentare ed amministrare la Città.

Molti dei concittadini che potrebbero impegnarsi politicamente e che hanno capacità ed idee, nemmeno ci pensano ad un impegno politico diretto, per mille ragioni di opportunità personale o familiare, certamente intuibili, ma per nulla condivisibili o giustificabili da Ethos.

Inoltre, malgrado la città natia di Klaus Davi non sia certamente Reggio Calabria, a meno che non si tratti di Forze dell’Ordine, non risulta che altri abbiano atteso ore in strada, da soli, l’arrivo di qualche incallito pluripregiudicato per mafia o abbiano suonato, sempre da soli, a degli ndranghetisti per chiedere spiegazioni sul loro riprovevole e criminale comportamento.

L’Etica come ragione e perno del binomio socio-politico Ethos/Klaus Davi.

Etica intesa come cura, assistenza e tutela del prossimo e dell’ambiente; come trasparenza, partecipazione e meritocrazia nelle scelte che riguardano l’amministrazione del territorio; come utilizzo delle immense risorse territoriali per stimolare e garantire fonti di lavoro e di crescita sociale, come contrasto incondizionato e senza riserva alla corruzione ed alla masso-ndrangheta. Queste le ragioni e gli obiettivi dell’intesa ETHOS – KLAUS DAVI.

Grazie per il sostegno che intenderete darci.

PER FARE COSE DIVERSE, BISOGNA PENSARE DIVERSAMENTE!