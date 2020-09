Comunali Reggio Calabria, Angela Marcianó risponde a CGIL, CISL e UIL: “discutiamo insieme di lavoro e occupazione per il futuro di questa città”

12 Settembre 2020 09:53

Reggio Calabria, la nota della candidata a sindaco Angela Marcianò

“Rispondiamo pubblicamente alla richiesta di attenzione e confronto lanciata dalle Sigle Sindacali in questi giorni. Come già accaduto con Confindustria, siamo concordi sull’idea che la politica abbia bisogno di un salto di qualità in termini di contenuti e progettualità. E per farlo ha bisogno di dialogare con tutti gli attori istituzionali”. Lo afferma in una nota la candidata a sindaco Angela Marcianò.

“CGIL, CISL, UIL, al pari della politica, possono dare un contributo notevole, ben al di sopra di sterili argomentazioni da campagna elettorale.

Reggio ed il suo tessuto economico hanno bisogno di un percorso ragionato e condiviso con associazioni di categoria e con la Triplice. IncontrarVi per Noi sarebbe solo un arricchimento, confrontandoci su cosa cambiare rispetto al passato, cosa poter migliorare del presente e cosa progettare per il futuro, in termini di lavoro ed occupazione, il vero “cancro” del nostro territorio.

Alle questioni specifiche evocate da CGIL, CISL e UIL, saremmo lieti di rispondere di persona, seduti allo stesso tavolo, incontrando i vertici delle Sigle anche alla prima occasione possibile: lunedì mattina alle 9.

La nostra apertura è sempre totale nei confronti di chi ha a cuore il bene della Città”.