Comunali Reggio Calabria, Angela Marcianò riempie piazza Duomo: “grazie a tutti, ci dicevano che era meglio tacere ma abbiamo fatto un’altra scelta” [FOTO e VIDEO INTERVISTE]

18 Settembre 2020 23:02

Elezioni Comunali Reggio Calabria, a piazza Duomo Angela Marcianò conclude la campagna elettorale con un grande bagno di folla

Oltre un migliaio di persone hanno partecipato stasera al comizio conclusivo della campagna elettorale per le comunali di Reggio Calabria per Angela Marcianò in una piazza Duomo stracolma: neanche i principali candidati con i “big” dei partiti nazionali avevano raccolto così tanta gente nella piazza principale di questa tornata amministrativa, ma Angela Marcianò ce l’ha fatta senza partiti alle spalle e senza la macchina organizzativa delle grandi coalizioni. Particolarmente simpatico il momento della poesia che l’artista Natale Cutrupi ha dedicato alla giovane candidata reggina.

La candidata ha ringraziato tutti i suoi compagni di avventura in un mese difficile, in cui ha girato tutta la città “ma sono sempre stata tra la gente, in città, ascoltando le problematiche e le esigenze dei nostri concittadini che non concepiscono come si chieda un secondo tempo se il primo è stato così fallimentare“.