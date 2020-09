Comunali Reggio Calabria, Lunedì Angela Marcianò in piazza per rispondere alle domande dei cittadini: “la forza delle nostre idee per rialzare la città” [VIDEO]

9 Settembre 2020 16:19

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Angela Marcianò ai microfoni di StrettoWeb: “grande entusiasmo per quest’esperienza”

Sono le 12 del mattino ed è già stanca, sfinita. Sta dando tutta se stessa Angela Marcianò in una campagna elettorale letteralmente mozzafiato: ogni giorno, tutto il giorno tra la gente, nei quartieri, nelle periferie più degradate e abbandonate, ad ascoltare i bisogni e le necessità dei cittadini di Reggio Calabria. Sacrifici enormi, ricambiati dall’affetto e dall’entusiasmo crescente intorno alla sua candidatura libera, alternativa agli schemi dei partiti tradizionali e delle coalizioni zeppe di liste e candidati. “Sto vivendo quest’esperienza con molto entusiasmo, siamo contenti della risposta della gente, i nostri concittadini vengono ad incontrarci tra le strade, nei quartieri, nelle periferie perchè credono in quest’alternativa possibile, nel nostro progetto, un’idea nuova per una città che vuole rialzarsi e vuole riemergere” spiega ai microfoni di StrettoWeb annunciando in anteprima un importante evento pubblico, lunedì 14 settembre a piazza Camagna, dove nel tardo pomeriggio (orario ancora da definire) incontrerà la gente in una sorta di “conferenza stampa” pubblica, allargata, non ai soli giornalisti ma a tutti i cittadini. Chiunque potrà presentarsi e farle una domanda, chiederle come pensa di risolvere i problemi, quali sono le sue idee, i suoi progetti o anche semplicemente darle un ulteriore contributo di forza e incoraggiamento.

L’orario dell’evento verrà comunicato ufficialmente nella pagina facebook di Angela Marcianò. Ecco, intanto, la video intervista a StrettoWeb: