Comunali Reggio Calabria, Angela Marcianò incontra Confindustria: “dal confronto nascono idee e si possono raggiungere obiettivi importanti”. E sul Teatro Cilea…

9 Settembre 2020 16:47

Elezioni Comunali a Reggio Calabria, Angela Marciano incontra i rappresentati di Confindustria: tanti i progetti messi in discussione, “la cultura è un tema centrale”

Interessante confronto tra Angela Marcianò e gli industriali reggini. Sul tavolo di Confindustria il candidato sindaco alle prossimi Elezioni Comunali ha avanzato tante proposte e idee realizzabili: “Confrontarci e sentirsi quasi protagonisti della possibilità di un ballottaggio rappresenta una grande opportunità per la città – ha spiegato Marcianò – . Un buon sindaco dovrebbe egoisticamente confrontarsi sempre per cercare di non sbagliare la via. Confrontarsi con persone competenti ti indica sempre se stai facendo ciò che è giusto e può produrre buone idee. Magari all’inizio non si procede velocemente, ma si possono raggiungere obiettivi importanti. Puntiamo a coinvolgere la gente attraverso il dialogo, guardando negli occhi la gente e far capire l’importanza che ognuno di noi ha all’interno del territorio. Cultura? Nel nostro programma ha uno spazio importante. Abbiamo un incontro al Teatro Cilea, sul qualche abbiamo tante proposte importanti. Ricordo che dopo 15 anni, grazie anche al nostro impegno, sono ripartiti i lavori al Teatro di Gallico, simbolo di speranza per il quartiere”.