Comunali, Klaus Davi: “fate qualcosa per la Calabria, terra di solidarietà e gente che lavora”

15 Settembre 2020 16:23

Il massmediologo Klaus Davi è intervenuto nei più importanti salotti Tv per difendere e sponsorizzare la Calabria

Un video di 3 minuti che contiene alcune delle decine di interventi che Klaus Davi ha fatto nelle più importanti televisioni nazionali per sostenere la Calabria. È l’ultima iniziativa del massmediologo che ha pubblicato un video sui social in cui i suoi interventi più forti con massimo ascolto sono avvenuti a “L’Aria che tira” di La7 e su Canale 5 di Mediaset, e tante altre trasmissioni in cui ha sostenuto le ragioni della Calabria. Il commento del giornalista: “Se votate Klaus Davi avete un difensore in prima linea della città di Reggio Calabria e la Calabria tutta, come ho dimostrato in tempi non sospetti. In questa campagna elettorale abbiamo assistito a tantissime parole ma noi abbiamo fatto i fatti quando ancora eravamo lontanissimi dalle elezioni”. Conclude il candidato a sindaco di Reggio Calabria.