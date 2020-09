Elezioni Comunali, De Magistris a Cinquefrondi esalta Michele Conia: “è una persona libera e competente, votatelo” [FOTO] “

13 Settembre 2020 23:01

Elezioni Comunali, il sindaco di Napoli De Magistris a Cinquefrondi: “sostengo Michele Conia, è una persona libera e competente”

In una piazza Castello di Cinquefrondi gremita, rispettando le norme anti-Covid, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha esaltato la figura di Michele Conia, candidato sindaco di Rinascita e primo cittadino uscente, e del gruppo che lo sostiene: “Con Michele ci siamo conosciuti nelle lotte, ci accomuna un amore smisurato per il Sud. Votateli, è gente seria, sono giovani, competenti e stanno facendo una vera e propria rivoluzione”, rimarca l’ex magistrato. “La Calabria? E’ la mia seconda terra dopo Napoli – ricorda De Magistris- qui ho lavorato tanti anni e mia moglie è calabrese, ci torno volentieri per incontrare tante belle persone”. “Sono sicuro, che la riscossa d’Italia partirà dal Sud: io dopo 9 anni di sindaco ho ancora voglia di lottare contro i potentati e le mafie”, conclude. Nel suo intervento Conia, nel ringraziare i tanti sostenitori e cittadini presenti in piazza, ha sottolineato la poco omogeneità della lista avversaria che candida a sindaco, il dott. Sergio Corica. “Hanno messo insieme tutto e tutti: 3 ex sindaci, Pd, Fratelli d’Italia, Forza Italia. Avevate così tanta paura nel candidarvi soli ognuno con il proprio schieramento come 5 anni fa? Avevate paura di perdere? Avete messo insieme gente che si è denunciata ed insultata per anni. Gli elettori hanno capito il vostro gioco, non è stupida”, evidenza Conia. “Io sono pronto sempre e comunque ad un dibattito pubblico con l’altro candidato a sindaco: confrontiamoci sui temi, sui problemi, sulla visione della Cinquefrondi del futuro. Io antidemocratico? Sono fandonie”. L’evento è stato moderato da Angela Zerbo, attivista di Rinascita, la quale ha esaltato la figura dei due sindaci “veri e propri punti di riferimento per quanto hanno fatto in questi anni”.