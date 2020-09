Elezioni Comunali Calabria: ecco tutti i comuni chiamati al voto [INFO e DETTAGLI]

17 Settembre 2020 11:31

Elezioni Comunali Calabria: le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì dalle ore 7:00 alle 15:00

Ultimi giorni di campagna elettorale in molte città della Calabria in vista delle elezioni comunali del prossimo 20 settembre e 21 settembre. Si voterà in importanti comuni come Crotone, Sa Giovanni in Fiore, Castrovillari, Soverato, Cirò Marina, Limbadi.

Tutti i comuni al voto

Provincia di Cosenza

San Giovanni in Fiore

Castrovillari

Campana

Cerzeto

Cetraro

Dipignano

Grisolia

Orsomarso

Papasidero

Piane Crati

Pietrapaola

Roggiano Gravina

San Fili

San Lorenzo del Vallo

San Lucido

San Pietro in Guarano

Sant’Agata di Esaro

Scalea

Tortora

Provincia di Catanzaro

Amaroni

Andali

Belcastro

Carlopoli

Cenadi

Davoli

Girifalco

Gizzeria

Martirano Lombardo

Montauro

Montepaone

Palermiti

San Vito sullo Ionio

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio

Satriano

Soverato

Taverna

Provincia Crotone

Crotone

Cirò Marina

Cutro

Rocca di Neto

Santa Severina

Strongoli

Provincia di Vibo Valentia

Acquaro

Briatico

Cessaniti

Limbadi

Maierato

Monterosso Calabro

Ricadi

San Calogero

San Gregorio d’Ippona

Serra San Bruno

Spilinga

Zaccanopoli

Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 20 settembre dalle ore 7:00 alle ore 23:00, e nella giornata di lunedì 21 settembre dalle ore 7:00 alle 15:00. L’eventuale turno di ballottaggio, per l’elezione diretta dei Sindaci non proclamati eletti all’esito del primo turno di votazione, è fissato per domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020.