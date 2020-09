Reggio Calabria, tra 4 giorni il primo ballottaggio della storia della città: ecco la scheda elettorale e le istruzioni per il voto [FOTO]

30 Settembre 2020 18:33

Ballottaggio Reggio Calabria, così si presenta la scheda elettorale: le istruzioni per il voto di domenica 4 e lunedì 5 ottobre

Continua il botta e risposta tra il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà e il candidato del centrodestra Antonino Minicuci. In attesa del confronto faccia a faccia che avverrà nei prossimi giorni, la città di Reggio Calabria si prepara al primo ballottaggio della sua storia per decretare il suo nuovo sindaco. Non era mai accaduto infatti che nella città calabrese dello Stretto si arrivasse al secondo turno suppletivo, segno che nessuno dei candidati è riuscito alla prima occasione a conquistare la maggioranza del consenso dei cittadini. Si partirà dunque dal 37,17% ottenuto da Falcomatà e dal 33,69% di Minicuci, con nessuno dei due candidati che è riuscito a trovare l’accordo per l’apparentamento con le liste civiche che si sono presentate alle elezioni.

Come per il primo turno, anche stavolta non è facile prevedere un pronostico, a decidere sarà soltanto la volontà dei cittadini rispetto ad una sfida che si prospetta apertissima e che si potrebbe decidere all’ultimo voto. I reggini saranno chiamati nuovamente alle votazioni chi si terranno domenica 4 (dalle 7:00 alle 23:00) e lunedì 5 ottobre (dalle 7:00 alle 15:00). Il risultato sarà fondamentale anche per assegnare il premio di maggioranza di ben nove seggi ai candidati al consiglio comunale collegati alla coalizione del Sindaco vincente.

Come si vota al ballottaggio

Il ballottaggio, come detto, è una situazione inedita per i reggini, quindi servirà conoscere bene le istruzioni prima di recarsi al voto. Possono partecipare al voto per il ballottaggio tutti i cittadini maggiorenni con diritto di voto muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento, anche coloro che per volontà o impossibilità non hanno votato al primo turno. Durante il ballottaggio in questione ci saranno due candidati a confronto: (a sinistra) il candidato di centrodestra Minicuci e (a destra) quello di centrosinistra Falcomatà. A differenza di quanto previsto al primo turno, non esisterà ovviamente la regola del voto disgiunto. L’elettore dovrà barrare con una X soltanto il rettangolo contenente il nome del candidato sindaco che preferisce, per il Consiglio comunale i risultati definitivi delle urne sono quelli ottenuti durante il primo turno e non servirà quindi tracciare il segno sulle liste che sono inserite nella scheda elettorale soltanto per richiamare il gruppo di liste collegate al relativo candidato. Ecco di seguito la foto in fac simile di come si presenterà la scheda elettorale.