Vela: Compagnia della Stretto accede alla classe olimpica

7 Settembre 2020 10:56

I timonieri del club velico reggino Compagnia dello Stretto, dopo un lungo periodo di fermo forzato conseguente all’emergenza COVID, finalmente riprendono a regatare

I timonieri del club velico reggino Compagnia dello Stretto, dopo un lungo periodo di fermo forzato conseguente all’emergenza COVID, finalmente riprendono a regatare. Sono diversi ed importanti gli appuntamenti che si svolgeranno nelle prossime settimane. Agli ordini del coach Keyla Hernandez, dal 10 al 13 settembre prossimi, toccherà a Stefano Palamara e Giuseppe Comi, unici qualificati di Calabria e Basilicata nella classe Laser Radial, partecipare al Campionato Italiano Under 19, che si svolgerà nelle acque di Salerno. Valerio Palamara, invece, in virtù del suo recente approccio alla classe olimpica Laser Standard, consentirà al club reggino di partecipare, per la prima volta nella sua breve storia, al Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO), definito da tanti la “piccola olimpiade”. Nonostante la giovane età, Valerio si accinge ad un primo confronto con atleti olimpionici di grande livello. Al CICO, infatti, prenderanno parte timonieri come il brasiliano Robert Scheidt (5 medaglie olimpiche) e, solo per citarne alcuni, i laseristi italiani Alessio Spadoni e Giovanni Coccoluto, in lizza per la qualificazione alle prossime olimpiadi di Tokyo. La città di Reggio Calabria, dopo diversi lustri, riavrà un atleta che la rappresenta in tali contesti di altissimo livello. Seguiranno altri importanti impegni internazionali che si svolgeranno nel mese di ottobre: il Campionato Europeo di Laser Radial che si terrà a Hyeres (Francia), e che vede la qualificazione di Stefano Palamara, e il Campionato Europeo di Laser Standard Under 21, che si disputerà nel Montenegro, a cui è stato già ammesso Valerio Palamara. “Nel 2014, anno di fondazione del club velico Compagnia dello Stretto, considerate anche le modeste risorse a disposizione, nessuno avrebbe immaginato di raggiungere tali interessanti traguardi”, afferma Renato Giordano, dirigente del club.