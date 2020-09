Como: Tajani, ‘decreti espulsione vanno attuati’

16 Settembre 2020 19:43

Roma, 16 set. (Adnkronos) – “C’è una responsabilità politica se non vengono attuati due decreti d’espulsione. Così rischia di crescere sentimento d’odio verso gli stranieri. Don Roberto è morto nella santità, un sacerdote che aiutava gli ultimi guardando il volto di coloro che soffrono. Abbiamo un santo prete e un assassino che doveva essere espulso, con gravi responsabilità di chi non ha provveduto a far rispettare le regole dello Stato”. Lo afferma Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ai microfoni del Tg 4.