Serie D, test amichevole per la Cittanovese: nel pomeriggio sfida contro la Bovalinese, i dettagli e il programma

9 Settembre 2020 14:55

Cittanovese-Bovalinese, amichevole in vista del nuovo campionato di Serie D: il programma del match estivo

Nuovo test amichevole per il Cittanova di mister Pietro Infantino e nuova occasione per misurare i progressi del pre campionato giallorosso. Oggi pomeriggio, alle ore 17,00, è in programma la sfida contro la Bovalinese. Questa volta l’attenzione di allenatore e staff tecnico sarà rivolta oltre che alle indicazioni atletiche, soprattutto sui sincronismi tattici del collettivo. Di fronte, Crucitti e compagni si ritroveranno il team jonico allenato da Gigi Iervasi. Un progetto importante, nato per competere con profitto nel Campionato d’Eccellenza calabrese. Iervasi, storica figura del calcio dilettantistico regionale, sta lavorando sull’idea di un 4-3-3 capace di coniugare bel gioco e mentalità vincente. Tra i calciatori più rappresentativi in organico, il portiere Stillitano, il difensore Maviglia, il centrocampista Casasdonte e l’attaccante Facundo.

La Società – La Bovalinese è una realtà del comprensorio locrideo da anni protagonista dell’Eccellenza calabrese. Il Presidente è la dott.ssa Graziella Pollifrone, mentre i colori sociali sono l’amaranto e il bianco. Lo stadio è il “Lollò Cartisano”

La Città – Bovalino è una cittadina costiera di quasi 9mila abitanti situata a sud di Locri, al centro della “Conca Glauca”, e appartenente alla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le origini sarebbero radicate nell’età romana. Si hanno notizie dettagliate dell’evoluzione storica e sociale del borgo per tutto il periodo medievale fino all’invasione turca. Dopo il terremoto del 1783, e soprattutto dopo l’Unità d’Italia, il centro di Bovalino Superiore cede il passo all’espansione della “marina”. Luogo di interesse assoluto, indicato da tutte le guide culturali e turistiche, è il Castello medievale fatto costruire da Ruggiero I d’Altavilla. Quindi le chiese antiche sparse sul territorio che dalla costa si addentra nel cuore d’Aspromonte. Personaggio illustre di Bovalino, lo scrittore e intellettuale Mario La Cava.

Gli auspici per il futuro – “Ringraziamo la Bovalinese per aver accettato il nostro invito e per aver condiviso con noi un pezzo importante di pre campionato – ha sottolineato la Società del Presidente Rocco Guerrisi – . Questo pomeriggio ci ritroveremo allo stadio per un momento di amicizia e di sport, in sintonia con il percorso intrapreso da questa Dirigenza. Giungano alla compagine jonica gli auguri per il prossimo campionato e per lo sviluppo di un progetto vincente. Noi ci poniamo come interlocutore per forme di collaborazione che guardino alla crescita complessiva del movimento calcistico calabrese”.

Notiziario giallorosso – In attesa del test amichevole di questo pomeriggio, il Cittanova questa mattina si è allenato sul terreno del “Morreale – Proto”, dedicando gran parte dell’attività agli esercizi di mobilità e scarico. Terapia per Rizzo (infiammazione tendinea) e Barilaro (stiramento). Lavoro a parte per Silenzi, alle prese con un affaticamento muscolare, e Lo Nigro, gestito dallo staff per il riassorbimento di una contusione.