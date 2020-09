Torna a Cittanova dopo 8 anni di latitanza all’estero: era scappato dopo la sentenza di condanna, subito arrestato

11 Settembre 2020 14:07

Cittanova: il soggetto è rientrato al paese natio dopo 8 anni di irreperibilità

Nei giorni scorsi, il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Cittanova ha arrestato Q.D., cl. 50, abitante in Cittanova, pregiudicato, in ottemperanza al provvedimento di ripristino dell’ordine di carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Torino per il reato di furto aggravato. L’uomo, a seguito della sentenza di condanna del 2012, si era reso irreperibile, trasferendosi all’estero, ma appena ha fatto rientro nel suo paese natale è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Cittanova ed è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Palmi, dove dovrà scontare una pena di 4 mesi e 11 giorni.