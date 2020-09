Giuseppe Taccone Acton convocato dalla Nazionale Giovanile Optimist, esulta il Circolo Velico Reggio

22 Settembre 2020 09:22

La stagione della vela giovanile nazionale del 2020 non passerà alla storia con molto piacere, soprattutto per il lockdown e per l’emergenza sanitaria che ha interessato tutte le discipline sportive. Con tutte queste difficoltà la Vela è stata una delle prime discipline a riprendere l’attività agonistica anche perché non era interessata al problema degli spettatori che penalizzano tutti gli altri sport. La classe Optimist ha voluto riprendere gli allenamenti del Gruppo Agonistico Nazionale dei cadetti, stabilendo tre allenamenti nazionali nei mesi di Ottobre e Novembre nelle località di Riva del Garda e Scarlino. La notizia rende soddisfatto il Circolo Velico Reggio con la convocazione nel Gruppo Nazionale del cadetto Giuseppe Taccone Acton, che si è allenato, a Reggio Calabria, per tutto il periodo estivo con il coach Danilo Suppa, e che dal mese di ottobre regaterà con il Velico Reggio dopo una permanenza di un intervallo nelle file del Velico di Crotone.

Ritorna il Velico Reggio nel circuito nazionale, dove è stato sempre presente nel passato come organizzatore di grandi eventi, in sinergia con gli altri club e con la Federazione Vela. Con Giuseppe Taccone Acton si allenano, inoltre, un cospicuo gruppo di Optimist, divisi in agonisti e preagonisti, che costituiscono la nerbatura di una massiccia ripresa nell’agone nazionale dei colori bianco amaranto del circolo che rappresenta la città di Reggio Calabria.