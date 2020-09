24 Settembre 2020 15:14

Marina di San Lorenzo, Don Zampaglione: “Chiara Ferragni utilizza l’effigie della Vergine Maria, questa è blasfemia. E’ triste vedere tutto questo”

“Rimango basito e m’indigno come prete e come cristiano nel vedere la signora Chiara Ferragni ,nota influencer,utilizzare l’effigie della vergine Maria e mettere la sua. E’ triste vedere tutto questo. Questa e’ blasfemia! Questa è una provocazione bella e buona. I noti influencer (Fedez, Chiara Ferragni) la devono smettere di utilizzare immagini sacri”, è quanto scrive in una nota Don Giovanni Zampaglione. “Vedo in tutto questo -sostiene don Giovanni Zampaglione, parroco “social” – una mancanza di rispetto verso la religione cristiana e soprattutto un modo per provocare. Invito tutti ( anche la signora Chiara Ferragni) ad aver maggior rispetto verso la Madonna e le immagini sacre .Ci sono limiti che non adrebbero passati e paragonare un ‘influencer con la Madonna che tiene in braccio Gesu’ oltre ad un ‘esagerazione è una blasfemia. Invito tutto il mondo cattolico affinche faccia qualcosa per tutto questo e invito la signora Ferragni a fare un passo indietro e a fare togliere questa immagine. Pregherò per lei la Vergine ( venerata) nella mia parrocchia di Roghudi che la “illumini” e la faccia ritornare nei suoi passi”, conclude.