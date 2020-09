Prosegue la partnership tra Futsal Polistena e Centro sportivo Body Center

7 Settembre 2020 10:32

Il Futsal Polistena, dopo i brillanti risultati conseguiti in questi anni, comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 il proprio legame con il Centro sportivo Body Center, del prof. Franco Longo

Il Futsal Polistena, dopo i brillanti risultati conseguiti in questi anni, comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 il proprio legame con il Centro sportivo Body Center, del prof. Franco Longo. “L’accordo – afferma il prof. Longo – si rinnova con entusiasmo e voglia di raggiungere nuovi e più importanti traguardi. Sono onorato di continuare a far parte di questo progetto e di collaborare con la società del Futsal Polistena, che tanto lustro sta dando allo sport, anche a livello nazionale. Un sentito ringraziamento al presidente, Marcello Cordiano, e a tutti i componenti della dirigenza. Forza Futsal Polistena”.