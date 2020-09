Catanzaro: nascondeva in casa una pistola con colpo in canna e relativo munizionamento, arrestato

22 Settembre 2020 18:01

Continua senza sosta l’attività di contrasto e di prevenzione alla criminalità svolta dai Carabinieri della Compagnia di Soverato

Nell’ambito di un mirato servizio finalizzato a prevenire e reprimere il traffico e la detenzione illecita di armi e munizionamenti, i militari della Stazione Carabinieri di Davoli con l’ausilio dei Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia hanno tratto in arresto F.V. un trentottenne di Davoli (CZ) ritenuto responsabile del reato di detenzion di una pistola calibro 7,65 con relativo munizionamento e ricettazione.

Nella mattinata di ieri 21 Settembre i Carabinieri della Stazione di Davoli con una unità cinofila di Vibo Valentia, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione di F.V. trentottenne di Davoli rinvenendo, opportunamente occultata all’interno di un cassetto di un mobile, una pistola calibro 7,65 con un colpo in canna e sei proiettili nel caricatore. Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza sulla matricola dell’arma consentivano di appurare che la stessa era stata denunciata smarrita circa dieci anni prima, da una guardia giurata della provincia di Milano.

Considerato ciò, F.V. è stato dichiarato in arresto con l’accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento nonché per ricettazione. Così come disposto dall’Autorità Giudiziaria della Procura di Catanzaro, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Catanzaro Siano, in attesa dell’udienza di convalida.