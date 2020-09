Catanzaro: Davide Faraone ha inaugurato “Futura Calabria”

7 Settembre 2020 21:36

Il capogruppo in Senato di Italia Viva, Davide Faraone ha inaugurato a Catanzaro “Futura Calabria” estensione della scuola di cultura politica organizzata dallo stesso senatore nel 2019 in Sicilia. “Più sperimentiamo la nascita e la diffusione della scuola un po’ su tutto il territorio – ha detto Faraone – più ci accorgiamo quanto sia utile. Non esiste una professione in cui qualcuno si cimenta e riesca improvvisamente. In politica si era innescato questo convincimento per cui per fare bene politica, per occuparti bene della cosa pubblica, bastava entrarci. Senza una formazione, senza un esperienza nelle istituzioni. Noi dobbiamo sfatare questa convinzione che ci sta portando indietro, perchè se introduci nelle istituzioni la superficialità il Paese ne risente. Riuscire a costruire un luogo di formazione che non e’ formazione per diventare parlamentari o consiglieri comunali, ma classe dirigente partendo dalle basi. Una alternativa al populismo e al sovranismo le due più grandi malattie di questa società. Oggi dare le parole d’ordine e costruire una palestra al riformismo e’ l’obiettivo di questa scuola”, conclude.