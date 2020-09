Catania, Forza Italia: 13 nuove nomine nel movimento giovanile

26 Settembre 2020 17:10

Catania. Nominate 13 nuove figure nel movimento giovanile di Forza Italia. Il commissario provinciale Marco Falcone: “Ai nostri giovani azzurri spetta il compito di lavorare per il radicamento del nostro movimento giovanile”

Tre nuovi vicecoordinatori provinciali per Forza Italia Giovani Catania e dieci nomine in altrettanti Comuni della provincia. Stamane le ha ufficializzare, nel corso dell’assemblea in via Asiago a Catania, il coordinatore provinciale FI Giovani Lorenzo Ceglie, alla presenza del commissario provinciale on. Marco Falcone, del coordinatore regionale FIG Andrea Mineo, del dirigente FIG nazionale Antonio Montemagno, del coordinatore comunale Salvo Smirni. Si tratta di Andrea Paparo, Giorgia Schilirò e Giorgio Sanfilippo.

“Buon lavoro ai nostri giovani azzurri – ha affermato Marco Falcone – cui spetta il compito di lavorare per il radicamento del nostro movimento giovanile in provincia di Catania, ispirando la loro azione politica ai principi liberali e popolari di Forza Italia. Fianco a fianco, con idee e valori, i ragazzi di FI Giovani sapranno dare un prezioso contributo al partito diventando punti di riferimento in tutti i Comuni, per aggregare nuove energie nel centrodestra“.

