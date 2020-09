27 Settembre 2020 19:01

Annullata la visita dei vice ministri Cancelleri e Sileri all’Ospedale Cannizzaro e al Centro Trapianti del Policlinico di Catania

Per sopraggiunti impegni istituzionali, la visita del vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, e dal vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, in programma per domani a Catania, all’Ospedale Cannizzaro e al Centro Trapianti del Policlinico, è stata annullata e rinviata.