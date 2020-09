Caso Viviana Parisi, il legale: “dall’esame del cranio di Gioele dubbi sulla causa della morte”

24 Settembre 2020 18:39

Caso Viviana Parisi, le parole dell’avvocato di Daniele Mondello

“Dagli esami effettuati oggi sul cranio del bimbo non emergono lesivita’. Il cranio e’ integro comunque nei prossimi giorni verranno effettuati altri esami anche con l’aiuto di un veterinario per capire da quali animali possa essere stato attaccato. A questo punto, purtroppo mancando molte parti del corpo del piccolo, sara’ quasi impossibile risalire alla causa della sua morte“. A dirlo l’avvocato Pietro Venuti legale di Daniele Mondello marito di Viviana Parisi e padre di Gioele scomparsi lo scorso 3 Agosto e poi trovati morti nelle campagne di Caronia. “Anche dall’esame sulla mascella del bimbo – prosegue Venuti – non e’ emerso nulla di significativo. Domani verra’ eseguito un altro esame irripetibile sul pilone accanto al quale e’ stata ritrovata Viviana per verificare di nuovo se esistono tracce della donna, che al momento non sono state trovate“.