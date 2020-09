Caso Suarez, ora spunta anche Paratici: il dirigente bianconero citato nelle intercettazioni

24 Settembre 2020 09:50

Nella vicenda legata all’esame ‘farsa’ di Luis Suarez, spunta anche il nome del dirigente della Juventus Fabio Paratici nelle intercettazioni

Altri nuovi dettagli in merito alla vicenda relativa all’esame ‘farsa’ svolto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. E’ spuntato, infatti, anche il nome dello Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici tra le intercettazioni ascoltate dalla Procura.

A confermarlo, al Corriere della Sera, è il rettore dell’Università Statale cittadina Maurizio Oliviero: “Mi chiamò una persona che fa parte dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test B1, io risposi che avrei interessato i colleghi dell’università per gli stranieri. Chiamai la collega Giuliana Grego Bolli e parlai pure con Simone Olivieri. Ad entrambi spiegai quali erano le richieste e girai i contatti. Poi non ho saputo più nulla. Qualche giorno dopo l’esame sostenuto da Suarez sono stato contatto da Paratici che voleva dirmi che l’entourage del giocatore era rimasto molto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta e voleva ringraziarmi. Una telefonata di cortesia”.

Come si può notare, dunque, il nome del dirigente bianconero è stato citato soltanto genericamente e non può essere considerato un indagato.