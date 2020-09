Caso Suarez, spunta il precedente tra l’avvocatessa Maria Turco e la Juventus

23 Settembre 2020 14:46

Spunta un retroscena sull’avvocatessa Maria Turco, già coinvolta in un precedente con la Juventus: a svelarlo è il giornalista Federico Ruffo

Nuovi retroscena sull’esame-farsa sostenuto da Luis Suarez all’Università degli stranieri di Perugia: il giornalista e conduttore di ‘Report’, Federico Ruffo, svela un precedente tra l’avvocatessa Maria Turco e la Juventus. Il programma Rai si era occupata tempo fa dell’inchiesta legata alla vendita di biglietti agli ultras bianconeri In quella vicenda morì in circostanze misteriose l’ultras bianconero Raffaello Bucci. La Turco tentò allora di farsi consegnare in ospedale il telefono del tifoso appena morto. Una vicenda che inizia ad assumere contorni inquietanti, con un alone di mistero che cala sempre più fitto anche sul caso Suarez. In basso il TWEET di Ruffo.