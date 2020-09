Campo Calabro: stipendi non pagati, in sciopero i lavoratori Avr di Reggio Calabria [FOTO e INTERVISTE]

25 Settembre 2020 12:40

Campo Calabro, da stamattina i lavoratori dell’Avr di Reggio Calabria hanno incrociato le braccia chiedono il pagamento degli stipendi

Nuova protesta dei lavoratori Avr del Comune di Reggio Calabria davanti la sede dell’azienda a Campo Calabro. I dipendenti della raccolta rifiuti saranno in sciopero per 48 ore: la loro richiesta è che Avr paghi i due stipendi arretrati (Luglio e Agosto). “Siamo stati accusati di fare sabotaggi, non è vero, assolutamente. Se c’è qualche mela marcia è giusto che l’azienda intervenga“, afferma il segretario della Fp CGIL, Francesco Callea. Il segretario provinciale Fiadel, Giuseppe Triglia: “è da due anni che pretendiamo il pagamento regolare dello stipendio, con questa protesta vogliamo tenere alta l’attenzione sulla vicenda”. I lavoratori salutano l’operatore Andrea Mesiani assente per delle cure. In basso le due video interviste integrali: