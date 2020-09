Calendario Serie C, la prima giornata del girone C: esordio in trasferta per le calabresi, il Palermo va a Teramo

16 Settembre 2020 18:32

Calendario Serie C – Sorteggiati quest’oggi i calendari di Lega Pro: ecco dove saranno impegnate calabresi e siciliane la prima giornata

Calendario Serie C – Dopo Serie A e Serie B, è stata oggi la Lega Pro a sorteggiare i calendari della nuova stagione, dopo la sentenza di ieri che ha ripescato il Foggia e riammesso il Bisceglie, le quali sostituiranno Bitonto e Picerno nel girone C in seguito alla combine del maggio 2019.

Per quanto riguarda le calabresi, esordio in trasferta sia per il Catanzaro che per la Vibonese, rispettivamente a Potenza e a Cava de’ Tirreni. Comincia in salita il Palermo, che dopo la promozione andrà a Teramo per la prima. Il Catania ospita la Paganese mentre il Trapani se la dovrà vedere con la Casertana. Di seguito la prima giornata.

Avellino-Turris

Catania-Paganese

Cavese-Vibonese

Juve Stabia-Monopoli

Potenza-Catanzaro

Teramo-Palermo

Ternana-Viterbese

Trapani-Casertana

Virtus Francavilla-Bari

Y-X

Y e X sono ovviamente Bisceglie e Foggia. Come spiegato dal presidente Ghirelli, dovranno formalizzare l’iscrizione prima di veder scritto il proprio nome per esteso.