Calendario Serie B 2020/2021, è il giorno dei sorteggi: criteri, orario e info su diretta streaming

9 Settembre 2020 10:52

Calendario Serie B 2020/2021, oggi sarà sorteggiato il calendario: la cerimonia di presentazione si terrà presso la Piazza dei Miracoli a Pisa. Tutte le informazioni

Grande attesa per gli appassionati di calcio, oggi è il giorno del sorteggio del calendario Serie B 2020/2021. La presentazione inizierà alle ore 19.00 di questa sera, mercoledì 9 settembre 2020, e sarà riservato a un numero strettissimo di persone, ai rappresentanti delle società, in modo da poter rispettare le norme di distanziamento e di sicurezza anti Covid. L’evento si terrà a Pisa in piazza del Duomo, meglio conosciuta come Piazza dei Miracoli. Dopo Verona, Palermo, Lerici, Pescara, Cesena, Bari e Ascoli sarà dunque la città della torre pendente ad ospitare il sorteggio.

Calendario Serie B 2020/2021: ecco i criteri

La composizione del calendario di Serie B seguirà diversi criteri:

Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte; Non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra; In caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta. Squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2020/2021; Per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2020/2021.

Calendario Serie B 2020/2021: info su diretta Tv e Live Streaming

Il sorteggio del nuovo calendario di Serie B potrà essere seguito in diretta live sui canali social della Lega B. Dalle ore 18.30 l’evento sarà seguito in tempo reale anche dalla redazione di StrettoWeb. Segui con noi la presentazione con un focus particolare sulla Reggina!

Serie B 2020/2021: quali sono le date del campionato

L’89^ edizione del campionato di Serie B comincerà sabato 26 settembre, con un anticipo (che coincide con l’Opening Day) venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021. Inoltre, come riportato ieri in una nota ufficiale, la Serie B che scenderà in campo anche il 27 e il 30 dicembre 2020 e il 3 gennaio e il 5 aprile (Pasquetta) 2021.

Serie B 2020/2021: le squadre

Il campionato di Serie B 2020/2021 sarà composto dalla seguenti squadre: