Calendario Serie B 2020/2021, il percorso della Reggina: esordio con la Salernitana, derby col Cosenza alla quarta giornata [GALLERY]

9 Settembre 2020 19:40

Live Calendario Serie B 2020/2021, la diretta del sorteggio su StrettoWeb: la Reggina in grande attesa per l’evento, attenzione sulla sfida derby contro il Cosenza e la gara con la gemellata Salernitana

Live Calendario Serie B 2020/2021 – Tra sogni, speranze e tanto entusiasmo, la Reggina torna a vivere l’emozione della Serie B a distanza di sei anni. Oggi mercoledì 9 settembre 2020 è il giorno dei sorteggi del calendario per il campionato cadetto 2020/21 L’evento inizierà alle ore 19.00 e sarà trasmesso in diretta dalla Piazza Duomo di Pisa. La compagine amaranto scoprirà dunque l’ordine con cui affronterà le proprie avversarie: grande attesa per la data del derby contro il Cosenza e i rivali del Lecce, mentre stuzzica il match con la Salernitana, visto lo storico gemellaggio che lega le due tifoserie. Segui la diretta live su StrettoWeb con aggiornamenti in tempo reale giornata per giornata:

ORE 19.50 – Il calendario cadetto adesso è completo. In basso il percorso della Reggina, in alto la GALLERY con tutte le giornate.

ORE 19.30 – Il sorteggio prosegue: esordio casalingo alla seconda giornata contro il Pescara, già derby col Cosenza alla quarta.

ORE 19.20 – Ecco il sorteggio della prima giornata. La Reggina conosce la sua prima avversaria, che sarà con la Salernitana. E’ quindi subito gemellaggio. Ecco la giornata completa:

Brescia-Ascoli

Cosenza-Virtus Entella

Cremonese-Cittadella

Frosinone-Empoli

Lecce-Pordenone

Monza-Spal

Pescara-Chievo

Reggiana-Pisa

Salernitana-Reggina

Venezia-Vicenza

ORE 19.10 – Sale sul palco il presidente Mauro Balata. “Noi siamo il campionato degli italiano – ha affermato il numero uno della Lega B – , Pisa è una città che ci rappresenta. Noi con le nostre società siamo presenti in tutto il territorio. Cercheremo di offrire spettacolo, ma anche di portare avanti un calcio responsabile e sostenibile. E’ un momento difficile, ma ad oggi abbiamo agito sempre nella maniera giusta. Ripartire e terminare la scorsa stagione senza alterare le regole iniziali ci ha permesso di rispettare il merito sportivo. Significa che insieme a tutte le società e le istituzioni si possono individuare gli strumenti per andare avanti e consentire di poter gradualmente accogliere i tifosi negli stadi”.

ORE 19.00 – La presentazione da Piazza dei Miracoli di Pisa è iniziata, tra poco sarà sorteggiata la prima giornata!

GIRONE D’ANDATA

1ª giornata: Salernitana – REGGINA

2ª giornata: REGGINA – Pescara

3ª giornata: Virtus Entella- REGGINA

4ª giornata: REGGINA – Cosenza

5ª giornata: Pordenone – REGGINA

6ª giornata: REGGINA – Spal

7ª giornata: Empoli – REGGINA

8ª giornata: REGGINA – Pisa

9ª giornata: Monza – REGGINA

10ª giornata: REGGINA – Brescia

11ª giornata: Chievo Verona – REGGINA

12ª giornata: REGGINA – Venezia

13ª giornata: REGGINA – Cittadella

14ª giornata: Vicenza – REGGINA

15ª giornata: Reggiana – REGGINA

16ª giornata: REGGINA – Cremonese

17ª giornata: Ascoli – REGGINA

18ª giornata: REGGINA – Lecce

19ª giornata: Frosinone – REGGINA

GIRONE DI RITORNO

20ª giornata: REGGINA – Salernitana

21ª giornata: Pescara – REGGINA

22ª giornata: REGGINA – Virtus Entella

23ª giornata: Cosenza – REGGINA

24ª giornata: REGGINA – Pordenone

25ª giornata: Spal – REGGINA

26ª giornata: REGGINA – Empoli

27ª giornata: Pisa – REGGINA

28ª giornata: REGGINA – Monza

29ª giornata: Brescia – REGGINA

30ª giornata: REGGINA – Chievo Verona

31ª giornata: Venezia – REGGINA

32ª giornata: Cittadella – REGGINA

33ª giornata: REGGINA-Vicenza

34ª giornata: REGGINA – Reggiana

35ª giornata: Cremone – REGGINA

36ª giornata: REGGINA – Ascoli

37ª giornata: Lecce – REGGINA

38ª giornata: REGGINA – Frosinone