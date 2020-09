Calendario Serie A 2020/2021, esordio in trasferta per il Crotone: si parte col Genoa, si chiude con la Fiorentina [FOTO]

2 Settembre 2020 12:33

Calendario Serie A 2020/2021, le partite del Crotone: gli impegni della squadra calabrese giornata per giornata

Mancano poco più di due settimane all’inizio del campionato di Serie A dopo la pausa “ridotta” per via della stagione, quella scorsa, terminata più tardi causa stop Covid. Tra le incertezze legate alla ripresa, ai controlli serrati e alla parziale riapertura degli stadi, l’unica certezza è il sorteggio del calendario. La Calabria può sorridere grazie alla presenza del Crotone, reduce dalla promozione dopo una grande cavalcata in cadetteria. Gli Squali esordiranno in trasferta contro il Genoa, mentre incontreranno alla 4^ giornata la Juventus campione d’Italia. Ultimo step casalingo previsto con la Fiorentina. Ecco la prima giornata , di seguito invece il calendario completo:

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma