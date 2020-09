Calciomercato Reggina, ufficiale Delprato: le modalità dell’affare con l’Atalanta

11 Settembre 2020 15:11

Calciomercato Reggina, ufficiale l’arrivo di Enrico Delprato: vestirà la maglia amaranto nella stagione 2020/2021

Era sbarcato in città giovedì, si aspettava soltanto l’ufficialità. Ed è arrivata. Enrico Delprato è un nuovo calciatore della Reggina. Giunto in riva allo Stretto insieme al compagno di Nazionale Under 21 Alessandro Plizzari dopo il ritiro di questi giorni, il calciatore ha firmato questa mattina il suo contratto con la società amaranto. Il giovane proveniente dall’Atalanta si trasferirà in Calabria con la formula del prestito. Di seguito la nota pubblicata sul sito:

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per le prestazioni sportive di Enrico Delprato. Il calciatore si trasferisce in riva allo Stretto con la formula del prestito.

Nato a Bergamo il 10 novembre 1999, muove i primi passi nel settore giovanile dell’Atalanta, dove fa tutta la trafila. Con la Primavera della Dea nerazzurra ha collezionato in totale 65 presenze, mettendo a segno 4 reti e servendo 3 assist.

Nella stagione da poco conclusa Enrico ha indossato la maglia del Livorno. Alla prima esperienza in serie cadetta, il jolly difensivo ha disputato complessivamente 33 partite, trovando la gioia del gol in una circostanza e completando un passaggio decisivo.

Da oggi Delprato entra a far parte della famiglia Reggina. A lui va un caloroso benvenuto!”.