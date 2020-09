Calciomercato Reggina, adesso è ufficiale: De Francesco all’Avellino

17 Settembre 2020 10:44

Calciomercato Reggina – Altra operazione in uscita per il club amaranto, che ha ufficializzato la cessione di De Francesco all’Avellino

Alberto De Francesco passa all’Avellino. Dopo la notizia ufficiosa degli ultimi giorni e il suo saluto ieri tramite i canali social, adesso è la Reggina a comunicare l’operazione in uscita attraverso il sito ufficiale: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alberto De Francesco all’US Avellino – si legge – Il club ringrazia Alberto per la professionalità dimostrata e augura lui le migliore fortune professionali”.

La cessione di De Francesco si aggiunge a quella recente di Sarao e a quelle di Corazza, Rubin, Paolucci, Zibert e Baclet. Attese novità per altre 4-5 uscite e per gli ultimi tre colpi in entrata.