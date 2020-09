Reggina, Taibi parla del mercato in entrata e in uscita: “Ecco dove interverremo”

5 Settembre 2020 12:06

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ai microfoni del Corriere dello Sport in merito al calciomercato amaranto

Il ds della Reggina Massimo Taibi si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare di mercato, a qualche giorno dal clamoroso dietrofront con Rami e alle prime operazioni in uscita.

“Rami bella idea ma già dimenticata. Strada difficile ma percorribile nel momento in cui ci abbiamo pensato – ha detto – Abbiamo un buon reparto ma contiamo di avere un altro elemento perché possa aiutarci. Inoltre prenderemo un esterno per completare la fascia con Garufo. Attacco al completo? No. Un altro attaccante con le caratteristiche che riteniamo utili a completare il reparto arriverà presto. Ma anche in questo caso, niente nomi o indicazioni. Probabilmente opteremo per 4-5 arrivi lasciando spazio ai giovani”.