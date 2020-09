Calciomercato Reggina, Taibi tira le somme: “Di Chiara, Jallow e Cionek, ecco la sua situazione”. E che frecciata a Blondett…

14 Settembre 2020 14:39

Calciomercato Reggina, programmate le visite mediche per Folorunsho e Faty: il ds Taibi fa il punto generale su entrate e uscite

E’ fatta per Folorunsho e Faty. Entrambi i centrocampisti sono attesi in città nella giornata di oggi, nei prossimi giorni sosterranno le visite mediche e apporranno la firma sul contratto. Le due operazioni sono in via di completamento, lo ha confermato anche il ds Massimo Taibi in un’intervista ai microfoni della Gazzetta del Sud. Il direttore amaranto comunque ha fatto il punto sugli altri possibili arrivi, che serviranno a completare la rosa a disposizione di mister Toscano per il campionato di Serie B. “Per Jallow e Cionek sto aspettando di incontrare i procuratori. Di Chiara? I contatti non si sono mai fermati, anche in questo caso attendiamo sviluppi. Ci serve un elemento che si giochi il posto con Liotti”, ha spiegato Taibi.

Per quanto riguarda le uscite, si è delineata la situazione per Reginaldo: “se dovesse arrivare un attaccante Over, il brasiliano finirà sul mercato”, ha spiegato l’esperto dirigente. Chiaro il discorso anche in difesa: “Bertoncini è richiestissimo, anche se pensiamo ad una conferma, siamo in fase di valutazione. Sicuramente uno tra lui e Gasparetto partirà”. Focus infine sui calciatori già sicuramente fuori dal progetto tecnico: “credo proprio che Sarao andrà al Catania, mentre aspettiamo risposte dall’Avellino per De Francesco. Qualcosa si sta muovendo anche su Doumbia e Marchi. Poi c’è Blondett che pensa di essere da Real Madrid. Ha rifiutato tre offerte da squadre importanti di Lega Pro, ho perso proprio la pazienza. Non mi interessa dove andrà o se deciderà di non accettare alcuna proposta, ma se resterà a Reggio lo farà da fuori lista, con noi ha veramente chiuso”.