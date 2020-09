Calciomercato Reggina, Taibi a StrettoWeb: “confermo l’interesse per Vasic, ecco perché seguiamo il suo profilo”

21 Settembre 2020 11:39

Calciomercato Reggina, il nome di Nikola Vasic è spuntato nelle ultime ore: il ds Massimo Taibi ha comunque confermato l’interesse

L’accostamento di Nikola Vasic alla Reggina è un’indiscrezione lanciata nella serata di ieri dal giornalista greco Peter Papamakarios. Ovviamente la notizia ha subito fatto il giro all’interno dell’ambiente amaranto, scatenando le reazioni e i commenti dei tifosi. Dopo aver riportato la notizia, la nostra redazione ha contattato il ds Massimo Taibi per conoscere meglio la situazione: “C’è l’interesse verso il calciatore – ha affermato il direttore sportivo – . Perché questo profilo? Noi abbiamo già preso Lafferty, Menez, Charpentier, credo siano sufficienti come giocatori importanti. Da un punto di vista tecnico, cerchiamo quel prototipo di giocatore che si avvicina alle caratteristiche di Vasic”. Ovviamente è ancora presto per parlare di trattativa chiusa, ma al momento si tratta di un profilo molto concreto.